La serie in live-action One Piece ha ottenuto in anticipo sui tempi il rinnovo per una terza stagione.

In occasione dell’annuale celebrazione nota come One Piece Day, tenutasi questo fine settimana a Tokyo, in Giappone, Netflix ha mostrato il primo teaser trailer della stagione 2, ma allo stesso tempo ha ufficializzato il rinnovo per una terza (via Deadline).

La produzione della terza stagione di One Piece inizierà a Città del Capo, in Sudafrica, entro la fine dell’anno. Ian Stokes, co-produttore esecutivo, si unirà a Joe Tracz come co-showrunner. Stokes succede a Matt Owens, che ha lasciato la serie a marzo dopo aver ricoperto il ruolo di produttore esecutivo e co-showrunner nelle stagioni 1 e 2. Tracz è diventato co-showrunner nella seconda stagione e ha guidato la stagione fino alla post-produzione dopo l’uscita di Owens.

Tornando, invece, alla seconda stagione, la sinossi diffusa da Netflix promette di “scatenare avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici“.

Attention, Straw Hats! Here's your first look at ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE.



Season 2 coming 2026. Season 3 production setting sail soon. pic.twitter.com/KPg36LnnPk — Netflix (@netflix) August 10, 2025

One Piece | Altre informazioni sulla serie

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE PIECE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners della prima stagione. Joe Tracz sarà co-showrunner della seconda stagione. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

A comporre la ciurma sono stati Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Hanno fatto parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Tra i nuovi interpreti della seconda stagione David Dastmalchian (Galdino alias Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Mikita alias Miss Valentine), Camrus Johnson (Gem alias Mr. 5), Daniel Lasker (Mr. 9), Clive Russell sarà Crocus, Werner Coetser sarà Dorry, Brendan Murray sarà Brogy, Callum Kerr interpreterà Smoker, Julia Rehwald sarà il sottufficiale capo Tashigi, Rob Colletti sarà Wapol, il sovrano di Drum, mentre Ty Keogh interpreterà Dorton. Ed ancora Katey Sagal, Mark Harelik, Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Brendan Sean Murray, Joe Manganiello, Lera Abova.