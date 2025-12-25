Netflix alza l’hype con le prime immagini della nuova avventura dei Mugiwara.

Il colosso dello streaming ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece, intitolato “Grand Line”, che anticipa l’ingresso della ciurma nel pericoloso mare che separa il mondo dal leggendario tesoro.

Il video mostra Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) in nuove sequenze d’azione, con un primo sguardo a Baroque Works, al deserto di Alabasta e a personaggi iconici come Miss Wednesday/Vivi, Mr. 9 e Crocodile (interpretato da Sendhil Ramamurthy). Non manca Tony Tony Chopper, che appare in versione live-action per la prima volta.

La seconda stagione di One Piece approderà su Netflix dal 10 marzo 2025.

One Piece S2 | Trailer

Cast e trama dalla serie live-action One Pice

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE PIECE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners della prima stagione. Joe Tracz sarà co-showrunner della seconda stagione. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

La sinossi della seconda stagione di One Piece diffusa da Netflix promette di “scatenare avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici“.

A comporre la ciurma sono stati Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Hanno fatto parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Tra i nuovi interpreti della seconda stagione David Dastmalchian (Galdino alias Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Mikita alias Miss Valentine), Camrus Johnson (Gem alias Mr. 5), Daniel Lasker (Mr. 9), Clive Russell sarà Crocus, Werner Coetser sarà Dorry, Brendan Murray sarà Brogy, Callum Kerr interpreterà Smoker, Julia Rehwald sarà il sottufficiale capo Tashigi, Rob Colletti sarà Wapol, il sovrano di Drum, mentre Ty Keogh interpreterà Dorton. Ed ancora Katey Sagal, Mark Harelik, Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Brendan Sean Murray, Joe Manganiello, Lera Abova.

Le riprese si sono concluse a inizio 2025 in Sudafrica, con Joe Tracz nuovo showrunner al fianco di Matt Owens. La stagione coprirà l’arco dalla Little Garden fino all’ingresso ad Alabasta.