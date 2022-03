Netflix nella notte italiana ha annunciato una serie di nomi nuovi per il cast in costruzione della serie live action dedicata all’anime One Piece.

Ad entrare nel cast della futura serie sono stati Morgan Davies (Evil Dead Rise), Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls), Aidan Scott (Action Point), Jeff Ward (Agents of SHIELD), McKinley Belcher III (Ozark) e Vincent Regan (Aquaman and the Lost Kingdom). A confermare l’ingresso nel cast degli attori è stato Deadline.

Secondo la fonte Morgan Davies sarà Koby, uno dei primi amici del protagonista Monkey D. Rufy (Iñaki Godoy); Paulino sarà Alvida una delle prime avversarie e leader di una banda rivale di pirati; Ward sarà Buggy, altro capitano con un debole per i costumi da clown; Scott sarà Helmeppo, un militare sotto il vice ammiraglio Monkey D. Garp; Becher III sarà Arlong, un uomo-pesce squalo sega che guida anche una banda di pirati; infine Regan sarà Garp.

Questi sono invece gli altri nomi già confermati in precedenza: Iñaki Godoy come Monkey D. Rufy, protagonista dello show, Mackenyu come lo spadaccino Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson sarà Usopp, mentre Taz Skylar sarà Sanji

One Piece, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà una serie in live action composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda. Il colosso dello streaming Netflix si occuperà di produzione e distribuzione.