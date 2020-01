L'ultima notizia riguardante la serie in live action del famoso manga e anime One Piece risale a questa estate, per l'occasione fu annunciato Matt Owens come sceneggiatore.

Ora altre informazioni sono venute fuori, e direttamente da Eiichido Oda, autore dell'opera originale. Servendosi dei canali social di Shueisha, il mangaka ha annunciato che la prima stagione sarà composta da 10 episodi e che, sebbene non ci sia ancora una data d'uscita, pare che la lavorazione stia procedendo molto velocemente per far in modo che tutti i fan possano godere della serie tv dei loro personaggi preferiti.

Ricordiamo che sarà proprio Eiichiro Oda a curare l’adattamento live action per Netflix. Qui di seguito la breve sinossi svelata dal colosso dello streaming:

Monkey D. Luffy parte assieme alla sua fidata ciurma per trovare il tesoro One Piece e diventare il Re dei pirati! Dal manga di Eiichiro Oda.