Due anni fa è stata annunciata una serie live-action tratta dal famoso manga One Piece.

Dall'annuncio nessuna notizia è più trapelata in rete, anche se è noto che lo show sarà prodotto da Tomorrow Studios e ITV Studios. Almeno fino ad oggi...

Nelle ultime ore la rivista nipponica Weekly Shonen Jump, da Shueisha, ha annunciato il nome dello sceneggiatore della serie tv, Matt Owens. Lo scrittore è noto per aver partecipato come sceneggiatore per lo show Marvel/Netflix intitolata Luke Cage.

Ecco come Owens ha commentato l’annuncio, in compagnia del produttore Marty Adelstein:

Owens – È la mia storia preferita di sempre. Il più grande onore è avere la fiducia di Oda-sensei, di tutta Shueisha e dei Tomorrow Studios mentre affronto l’enorme impresa di adattare questa epica ed emozionante avventura in una serie live action.

Voglio prendere il meglio dalla mia passione per One Piece per creare un serialfedele al materiale originale, in grado di soddisfare i fan di vecchia data e conquistarne di nuovi.

Adelstein – Quando Matt ha spiegato per la prima volta la sua visione per l’adattamento live action, ho pensato che sarebbe stato perfetto per questo incarico. Quello che più mi ha colpito è che è un vero fan di One Piece. Sono entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con uno sceneggiatore talentuoso come lui.