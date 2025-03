Warner Bros. Pictures ha condiviso in rete il trailer ufficiale di One Battle After Another, il film di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio.

Ispirato al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon, pubblicato nel 1990, il nuovo film di Paul Thomas Anderson porta al centro della trama la bizzarra storia di un ribelle (DiCaprio) alle prese con la ricerca di sua figlia. Al suo fianco un alquanto bizzarro maestro di vita (Benicio Del Toro), oltre ad una serie di personaggi che ruotano intorno ad una futura rivoluzione sociale.

Anderson ha diretto e sceneggiato One Battle After Another, mentre Adam Somner e Sara Murphy sono produttori, affiancati da Will Weiske come produttore esecutivo. Nel cast, con Leonardo DiCaprio (per la prima volta in un film di Anderson) e Benicio Del Toro, anche Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Alana Haim e Wood Harris.

One Battle After Another è stato prodotto da Ghoulardi Film Company e distribuito da Warner Bros., il film uscirà nei cinema americani il 26 settembre 2025.

One Battle After Another | Trailer