Omicidio Rob Reiner | Accuse formali contro il figlio Nick

Nick Reiner è stato accusato del duplice omicidio di primo grado del padre Rob Reiner e della madre Michele Singer.

La Procura di Los Angeles ha depositato martedì la felony complaint contro Nick Reiner, accusandolo formalmente di due capi d’imputazione per omicidio: uno per la morte della madre Michele Singer Reiner (68 anni) e uno per il padre Rob Reiner (78 anni). Le accuse includono “speciali circostanze” per omicidi multipli e l’uso di un’arma da taglio (coltello), che potrebbero portare – in caso di condanna – all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionata o, in casi estremi, alla pena di morte (anche se rara in California).

I fatti risalgono al 14 dicembre 2025, quando i corpi della coppia sono stati trovati nella loro villa di Brentwood con multiple ferite da arma da taglio. Nick è stato arrestato la stessa sera vicino al campus USC e si trova attualmente detenuto senza cauzione. L’avvocato difensore è Alan Jackson (noto per casi come Karen Read e Harvey Weinstein).

Il caso resta in fase preliminare: Nick non è ancora comparso in aula per motivi medici e l’udienza è rinviata. Le indagini della divisione Robbery-Homicide dell’LAPD proseguono.

Fonte: Deadline