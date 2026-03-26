Oltre i titoli di coda: UCI Cinemas lancia “PostCredits”, il nuovo format con PIF e le voci di CineFacts e LongTake

Cosa succede quando le luci in sala si riaccendono ma il pubblico ha ancora voglia di restare nel mondo del film? Da questa premessa nasce Beyond the Movies – PostCredits, il nuovo format originale firmato UCI Cinemas in collaborazione con le testate CineFacts.it e LongTake.

L’iniziativa mira a trasformare la visione cinematografica in un’esperienza partecipativa: subito dopo i titoli di coda, la sala ospiterà 45 minuti di talk show, quiz interattivi e curiosità inedite. A guidare questi incontri saranno i critici e giornalisti Teo Youssoufian, Marco Lovisato, Simone Soranna e Andrea Chimento, figure di riferimento per la nuova critica cinematografica italiana, capaci di creare un ponte diretto tra gli autori e gli spettatori.

PostCredits: il debutto con PIF, Giusy Buscemi e i dettagli del format

L’appuntamento inaugurale di questo nuovo corso è fissato per il 2 aprile alle ore 19:40 presso l’UCI Cinemas Bicocca di Milano.

Protagonista della serata sarà la proiezione di “…Che Dio Perdona a Tutti”, la nuova commedia diretta e interpretata da PIF. Al termine del film, il regista e l’attrice Giusy Buscemi saliranno sul palco per un incontro esclusivo che svelerà i retroscena della produzione, il rapporto tra il libro e la sceneggiatura cinematografica e aneddoti curiosi, come l’incontro dell’autore con Papa Francesco. Con questa iniziativa, prodotta e promossa dal circuito UCI, la sala cinematografica riafferma il suo ruolo di spazio sociale vivo, dove il cinema diventa il pretesto per una conversazione che va oltre il grande schermo.

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