Olivia Newton-John è morta, addio alla Sandy di Grease

Hollywood questa notte piange la scomparsa di Olivia Newton-John, il cui nome rimarrà per sempre legato alla Sandy di Grease.

In lotta contro l’insorgere di un tumore al seno creduto sconfitto dal 2017, l’attrice è deceduta nel suo ranch in California all’età di 73 anni, circondata dalla famiglia e dagli amici. A dare la triste notizia è stato il marito John Easterling con un post sul suo profilo Facebook.

Olivia Newton-John è nata a Cambridge, nel Regno Unito, e si è poi trasferita a Melbourne, in Australia, quando aveva solo 6 anni. I primi passi nel mondo dell’arte Olivia li ha mossi quando a 14 anni fondando una band musicale al femminile. Nel 1974 ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con la canzone “Long Live Love“.

Al cinema si è fatta conoscere alla grande Hollywood proprio nel 1978 con Grease, dove ha recitato al fianco di John Travolta. Più tardi, nel 1983, i due hanno recitato anche in Due Come Noi. La carriera di Olivia Newton-John si è spesso divisa tra cinema e musica, come quando nel 1981 ha scalato le classifiche mondiali con il suo brano più celebre dal titolo “Physical“.

La scoperta del cancro al seno è avvenuta nel corso del 1992, da quel momento è partita la sua personalissima battaglia per la vita che si è chiusa purtroppo nella giornata odierna con la morte. Ma noi la vogliamo ricordare con un video tratto da Grease.