Il tre volte premio Oscar Oliver Stone ha iniziato ufficialmente le riprese del suo nuovo lungometraggio, White Lies, segnando il suo ritorno al cinema di finzione a dieci anni da Snowden.

Il protagonista della pellicola sarà Josh Hartnett, reduce dal successo di Oppenheimer e Trap, che interpreterà Jack Freeman, un uomo intrappolato in una spirale di errori familiari che riflettono quelli dei suoi genitori. A confermare la notizia un articolo di Deadline questa mattina.

Descritto dal regista come un progetto intimo e distante dai suoi precedenti lavori di stampo politico, White Lies esplorerà i temi della perdita, del dolore e della capacità dell’amore di cambiare forma nel tempo. La storia, che abbraccia tre generazioni, seguirà il viaggio di riscoperta di Freeman dopo l’incontro con una donna dalla vita diametralmente opposta alla sua. Le riprese sono attualmente in corso in diverse location internazionali, tra cui Roma, Bangkok e Sofia.

White Lies: cast, produzione e il coinvolgimento di Eagle Pictures

Il progetto, che Stone ha tentato di realizzare per oltre un decennio, vede coinvolti come produttori esecutivi Tarak Ben Ammar e Gianluca Leurini per Eagle Pictures, insieme a James Packer e Jose Luis Manzano. La produzione è affidata a Fernando Sulichin per New Element Media, già partner di Stone in Savages.

La sceneggiatura originale e la regia sono firmate interamente da Oliver Stone, che ha definito il film un “nuovo inizio” paragonabile all’energia creativa di Platoon. Il cast, che vedrà l’aggiunta di nuovi nomi a breve, punta sulla profondità interpretativa di Hartnett per dare corpo a un racconto che si preannuncia come una delle opere più personali del cineasta americano.

La distribuzione e i dettagli tecnici aggiuntivi verranno rilasciati in un secondo momento.