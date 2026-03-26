Prime Video ha diffuso il teaser trailer di Off Campus, nuova serie diretta da Louisa Levy che sarà disponibile dal 13 maggio su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo; la serie è tratta dall’amata serie letteraria di successo mondiale di Elle Kennedy.

Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta.

La storia d’amore tra Hannah e Garrett nella serie tratta dai libri di Elle Kennedy

La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University.

Il cast e la produzione della serie tratta dai libri di Elle Kennedy

Il cast di Off Campus include Ella Bright (The Crown, Malory Towers) Belmont Cameli (Fino all’alba, Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack, Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, Il mistero dei Templari – La serie), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy, Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads).

La creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer della serie per Temple Hill, insieme a Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty.

Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un’autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.