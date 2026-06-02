Il viaggio verso uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione compie un importante passo in avanti. Warner Bros. ha rilasciato a sorpresa sui canali social una ricca featurette ufficiale di Odyssey (in Italia come Odissea), il mastodontico nuovo progetto scritto e diretto dal premio Oscar Christopher Nolan.

Il filmato offre un dietro le quinte esclusivo arricchito da interventi diretti del regista e dei membri principali del cast, offrendo anticipazioni sull’atmosfera e sulla complessità visiva di questa nuova epopea cinematografica. Date anche uno sguardo al nuovo fantastico trailer.

Interviste esclusive al cast e la visione di Christopher Nolan

All’interno della featurette, Christopher Nolan esplora le tematiche portanti dell’opera, descrivendola come un’esperienza cinematografica immersiva e concettualmente ambiziosa, pensata per sfruttare al massimo le potenzialità delle cineprese IMAX. Accanto alle riflessioni del regista, il video propone brevi ma intense interviste a stelle del calibro di Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson. Gli attori hanno condiviso le proprie impressioni sull’esperienza vissuta sul set e sulla grandiosità delle scenografie reali utilizzate per limitare al minimo l’uso della computer grafica, un marchio di fabbrica irrinunciabile per le produzioni nolaniane.

La pellicola riunisce un ensemble di primissimo livello, segnando una nuova collaborazione tra il regista e Matt Damon dopo i successi di Interstellar e Oppenheimer, e inserendo per la prima volta nel suo universo cinematico icone della nuova generazione hollywoodiana come Holland e Zendaya.

Odissea è prodotto da Syncopy e verrà distribuito da Warner Bros. Pictures dal 16 luglio 2026.

On the set of The Odyssey with Christopher Nolan, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, & Robert Pattinson. Shot entirely with IMAX film cameras, experience it in theaters 07.17.26. pic.twitter.com/YjJus94Otv — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 2, 2026