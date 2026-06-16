A partire dal prossimo 16 luglio 2026, debutta nelle sale italiane Odissea, il tredicesimo attesissimo lungometraggio firmato da Christopher Nolan, prodotto da Emma Thomas e dallo stesso Nolan attraverso la loro storica società Syncopy, con Thomas Hayslip nel ruolo di produttore esecutivo.

Girato interamente in diverse parti del mondo sfruttando tecnologie IMAX® di nuovissima generazione, il film è stato concepito per offrire una visione monumentale. Le spettacolari ambientazioni mediterranee e le sequenze epiche pensate dal regista britannico troveranno la loro massima espressione visiva e sonora nelle sale PLF (Premium Large Format) del circuito UCI Cinemas.

Un cast stellare e iniziative speciali di UCI Cinemas per l’uscita nei formati IMAX, XL e iSense

Per l’occasione, l’autore di capolavori del calibro di Inception e Interstellar ha radunato un cast artistico di primissimo livello.

I protagonisti assoluti di questa avventura mitologica sono Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o, affiancati dalla partecipazione straordinaria di Zendaya e Charlize Theron (potete apprezzare il trailer di Odissea qui). Per garantire un’esperienza immersiva totale, i multisala UCI Cinemas metteranno a disposizione del pubblico l’eccellenza tecnologica delle sale IMAX, XL e iSense, formati ideali per esaltare l’incredibile qualità d’immagine, il dettaglio fotografico e l’audio avvolgente dell’opera.

Le prevendite ufficiali per assicurarsi i posti migliori sono già aperte sul sito del circuito. Inoltre, UCI Cinemas ha programmato una serie di iniziative speciali destinate agli spettatori: tutti coloro che acquisteranno il biglietto online per le proiezioni previste dal 16 al 19 luglio riceverà in omaggio l’esclusivo poster da collezione del film. L’esperienza epica si estenderà anche all’area ristoro, dove sarà possibile acquistare presso i bar dei multisala un originale bucket pop-corn a tema dedicato interamente alla pellicola.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative UCI Cinemas vi rimandiamo al sito ufficiale. Potete inoltre visitare la nostra rubrica speciale su UCI Cinemas per scoprire tutte le iniziative del celebre circuito cinematografico.