Universal Pictures Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Odissea, l’atteso adattamento epico del poema omerico diretto da Christopher Nolan.

Il trailer, spettacolare e immersivo, mostra Matt Damon nei panni di Odisseo, il re di Itaca impegnato nel lungo e pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Sequenze mozzafiato con il cavallo di Troia, mari in tempesta, creature mitologiche e un cast stellare: Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe), Robert Pattinson (Antinoo) e molti altri tra cui Lupita Nyong’o, Jon Bernthal e Benny Safdie.

Girato interamente in IMAX 70mm tra Marocco, Grecia, Italia e altri luoghi, Odissea promette un’esperienza visiva senza precedenti, con un budget kolossal e la visione unica di Nolan applied al mito antico. Il film arriverà nei cinema italiani il 16 luglio 2026.

Odissea | Trailer Ufficile

Un film di Christopher Nolan girato interamente con videocamere IMAX. Guarda il trailer di Odissea e vivi l'esperienza al cinema dal 16 07 26. #OdisseaIlFilm pic.twitter.com/w0uedS3yp5 — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) December 22, 2025

Odissea | Cosa Sappiamo del Film

Christopher Nolan dirige il film, ha scritto la sceneggiatura, e produce con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy. Il cast comprende Jon Bernthal, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Nel cast anche Elliot Page, Samantha Morton, Himesh Patel, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Mia Goth, Logan Marshall-Green.

Trama: “Odissea sarà una mitica epopea d’azione girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porterà per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi IMAX e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 16 luglio 2026.”

L’Odissea è l’unico poema epico dello scrittore Omero a non aver ottenuto ad oggi un adattamento cinematografico che si rispetti. Quello di Nolan si prospetta, a tal proposito, come uno dei film più attesi del 2026. L’Odissea racconta il difficile viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, l’isola di Itaca. Un viaggio lungo e pieno di pericoli, durato dieci anni e caratterizzato da incontri con personaggi straordinari.