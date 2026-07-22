Odissea: Recensione del nuovo film di Christopher Nolan

Con Odissea, Christopher Nolan affronta uno dei testi tra i più rappresentativi della cultura occidentale e della letteratura greca antica con la sua consueta ambizione: trasformare il poema in un’esperienza cinematografica che parla direttamente al presente.

Il risultato è un film potente, visivamente straordinario, che non pretende di essere la versione definitiva del mito, ma che riesce comunque a renderlo vivo, inquieto, sorprendentemente attuale. Fin dai primi minuti si capisce che Nolan non vuole raccontare un’avventura epica nel senso tradizionale. Prima di leggere la nostra recensione vi consigliamo la visione del trailer ufficiale di Odissea.

L’Odissea diventa un racconto emotivo, dove il tempo diventa il vero antagonista

L’Ulisse interpretato da Matt Damon è un uomo segnato, complesso, lontano dall’eroe infallibile che noi conosciamo. Il regista sceglie di concentrarsi sul tempo, il suo tema prediletto, trattandolo come il vero antagonista. Non è la rabbia del mare il vero pericolo, non sono gli dei i veri nemici, ma è la distanza che si crea tra chi parte e chi resta a creare la vera tensione. È un’idea che Nolan ha già esplorato in altri suoi film, ma qui trova una dimensione più emotiva, più umana, più dolorosa.

Il montaggio frammentato, che alterna il passato al presente del protagonista, non è solo un esercizio stilistico: serve a mostrare come Ulisse viva il viaggio come una continua oscillazione tra memoria e realtà. A volte questo approccio può rendere il racconto meno lineare, ma nel complesso rende la visione davvero coinvolgente, esattamente in linea con l’idea del regista.

Tra realismo visivo e personaggi complessi, Nolan riscrive il poema per il nostro presente

Accanto a Ulisse, il film costruisce tutto un mondo ricco di sfumature. Anne Hathaway offre una Penelope intensa, determinata, tutt’altro che passiva. Tom Holland dà a Telemaco una fragilità moderna, quella di un figlio che cerca un padre che non ha mai davvero conosciuto. E poi c’è Robert Pattinson, forse la figura più ambigua del film. Il suo capo dei Proci è magnetico, inquieto, sempre sul punto di rivelare qualcosa di più. Ma il suo personaggio viene volutamente non approfondito davvero, lasciandolo sospeso tra simbolo e antagonista. Ed è proprio questa sospensione a far emergere la sua natura vigliacca, un uomo che si nasconde dietro la sua arroganza e che guida i Proci con la sicurezza di chi non ha mai dovuto affrontare davvero le conseguenze delle proprie azioni. Una scelta interessante, anche se lascia la sensazione che il personaggio avrebbe potuto offrire molto di più se solo fosse stato esplorato con maggiore profondità.

Sul piano tecnico Odissea è un’opera che merita davvero la visione in IMAX 70mm. Nolan spinge al massimo il realismo: niente CGI esasperata, niente creature digitali senza anima. Polifemo e le altre figure mitologiche sono rese con una fisicità impressionante. Le navi scricchiolano, le onde colpiscono, il suono penetra. È un cinema che ti avvolge fiscicamente.

IN CONCLUSIONE

Il finale è una scelta coraggiosa. la conclusione non è spettacolare ed eroica, ma più amara e più introspettiva. Un viaggio che non celebra l’eroe, ma lo mette davanti alle conseguenze del suo percorso.

L’Odissea è un film che non cerca di piacere a tutti, ma che riesce a dare nuova vita a un mito antico senza tradirlo. È un’opera potente, interpretata con intensità, e capace di parlare al presente pur affondando le radici nel passato. Non è perfetta, ma è profondamente sentita, ed il pubblico sembra aver apprezzato la visione di Nolan attraverso un esordio al Box Office USA da record.

Odissea: Recensione del nuovo film di Christopher Nolan Regista: Christopher Nolan Data di creazione: 2026-07-22 10:44 Valutazione dell'editor

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