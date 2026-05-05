Universal Pictures ha rilasciato il nuovo, imponente trailer di Odissea (The Odyssey), l’attesissimo adattamento del poema omerico firmato dal premio Oscar Christopher Nolan.

Il filmato, presentato in anteprima durante una puntata del Late Show with Stephen Colbert, offre uno sguardo molto più ampio sulla visione di Nolan, confermando l’ambizione visiva tipica del regista di Oppenheimer.

Il trailer ci permette di apprezzare Matt Damon nei panni di Ulisse, affiancato da un cast che definire “all-star” è quasi riduttivo. Tra le immagini più spettacolari spiccano Charlize Theron nel ruolo della maga Circe e Robert Pattinson nei panni di Antinoo, l’usurpatore che tenta di sottrarre il regno di Itaca al protagonista. Non mancano i momenti di pura tensione horror e sci-fi: vediamo infatti l’iconico Ciclope già pronto a divorare un compagno di Ulisse, insieme a sequenze brutali della caduta di Troia e un incontro terrificante con i Lestrigoni, una razza di giganti cannibali.

Sfida gli dei. Guarda il nuovo trailer di Odissea di Christopher Nolan e vivi l'esperienza al cinema 16 07 26. pic.twitter.com/TkfjCWoV72 — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) May 5, 2026

Nolan e l’uso di nuove tecnologie Imax per il mito di Ulisse

Sceneggiato dallo stesso Nolan e prodotto insieme a Emma Thomas sotto l’etichetta Syncopy, il film è stato girato utilizzando nuove ed evolute tecnologie Imax, promettendo un’esperienza immersiva senza precedenti per un racconto epico. Oltre ai già citati Damon e Theron, il cast include nomi del calibro di Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Jon Bernthal.

L’uscita di Odissea è fissata per il 17 luglio 2026 esclusivamente nelle sale cinematografiche. Questo titolo si preannuncia già come il punto di riferimento per il Box Office USA 2026, sfidando i record stabiliti dai grandi franchise e confermando Nolan come uno dei pochi registi in grado di trasformare un classico della letteratura in un evento globale da blockbuster.