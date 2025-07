Odissea | La mitologia greca nel poster del film di Nolan

Universal Pictures ha condiviso in rete il primo poster di Odissea (The Odyssey), il nuovo epico film di Christopher Nolan.

Il poster di Odissea arriva sulle nostre pagine dopo che in mattinata è trapelato – solo per alcune ore – una versione non ufficiale del primo epico teaser trailer che, tra l’altrom sarà diffuso nelle sale in occasione dell’uscita di Jurassic World: La Rinascita. L’artwork omaggia la mitologia greca, con una tagline che recita: “Sfida gli Dei“.

Un film di Christopher Nolan. Girato interamente con videocamere IMAX. Dal 16 luglio al cinema. #OdisseaIlFilm pic.twitter.com/sg4Ok2JPhm — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) July 2, 2025

Odissea | Cosa Sappiamo del Film

Christopher Nolan dirige il film, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy. Le riprese sono partite nella prima metà del 2025. Il cast comprende Jon Bernthal, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Nel cast anche Elliot Page, Samantha Morton, Himesh Patel, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Mia Goth, Cosmo Jarvis.

Trama: “Odissea sarà una mitica epopea d’azione girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porterà per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi IMAX e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 16 luglio 2026.”

L’Odissea è l’unico poema epico dello scrittore Omero a non aver ottenuto ad oggi un adattamento cinematografico che si rispetti. Quello di Nolan si prospetta, a tal proposito, come uno dei film più attesi del 2026. L’Odissea racconta il difficile viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, l’isola di Itaca. Un viaggio lungo e pieno di pericoli, durato dieci anni e caratterizzato da incontri con personaggi straordinari.