Il viaggio mitologico di Christopher Nolan si appresta a trasformarsi in un trionfo senza precedenti per la storia del cinema recente.

Secondo le prime stime del fine settimana pubblicate da The Hollywood Reporter, Odissea (The Odyssey), l’ambizioso kolossal epico distribuito da Universal Pictures e prodotto insieme a Emma Thomas per Syncopy, sta polverizzando alcuni record del Box Office USA. Trainato da un venerdì d’esordio strabiliante da ben 51.2 milioni di dollari (che include i 15 milioni registrati durante le proiezioni notturne del giovedì), il film proietta una chiusura del suo primo weekend oltreoceano sopra i 120 milioni di dollari. Se le proiezioni venissero confermate, si tratterebbe del miglior debutto live-action dell’anno 2026 negli Stati Uniti, battuto solo dai colossi d’animazione Toy Story 5 e The Super Mario Galaxy Movie, nonché del più alto weekend d’apertura di sempre per un film vietato ai minori (R-rated) nella storia della Universal.

Proiezioni da capogiro in IMAX per Matt Damon e un cast all-star

A livello globale, la pellicola si sta dimostrando un fenomeno inarrestabile di portata planetaria, viaggiando verso un debutto stimato di ben 257.8 milioni di dollari, grazie ai 137.3 milioni incassati in 73 mercati internazionali. A spingere gli spettatori in sala è stata anche la natura tecnica dell’opera, essendo il primo lungometraggio della storia interamente girato con cineprese IMAX: il pubblico ha letteralmente preso d’assalto le sale dotate di proiettori IMAX 70mm, capaci di generare da sole il 25% dell’incasso totale americano.

Queste stime piazzano il weekend al terzo posto tra i migliori debutti della carriera di Nolan negli Stati Uniti (subito dietro i due capitoli cult di Batman), ma rappresentano il suo miglior debutto assoluto a livello globale, superando i 249 milioni di The Dark Knight Rises. La risposta di critica e pubblico rasenta la perfezione: il film ha ottenuto una “A” su CinemaScore e vanta un clamoroso 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, il dato più alto mai registrato dal regista britannico, oltre a un eccezionale 97% di gradimento da parte degli spettatori.

Odissea, come noto, mette in scena la perigliosa e tormentata odissea di Ulisse, interpretato da Matt Damon, nel tentativo di tornare a Itaca dopo la guerra di Troia per ricongiungersi alla moglie Penelope, a cui dà il volto Anne Hathaway. Il super cast vanta nomi del calibro di Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Odissea

Odissea Titolo originale: The Odyssey

The Odyssey Regia / Sceneggiatura: Christopher Nolan (basato sul poema epico di Omero)

Christopher Nolan (basato sul poema epico di Omero) Cast: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Ryan Hurst

Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Ryan Hurst Produzione: Syncopy, Universal Pictures

Syncopy, Universal Pictures Distribuzione: Universal Pictures

Universal Pictures Formato di ripresa: 100% IMAX / IMAX 70mm

100% IMAX / IMAX 70mm HUB di riferimento: Box Office USA 2026