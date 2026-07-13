L’attesa sta per finire e il conto alla rovescia per il debutto cinematografico più importante della stagione estiva è ormai agli sgoccioli. Giovedì 16 luglio uscirà finalmente nelle sale italiane Odissea (titolo originale The Odyssey), il tredicesimo e attesissimo lungometraggio del regista premio Oscar Christopher Nolan.

Girato interamente con tecnologie IMAX di nuova generazione per esaltare le ambientazioni mediterranee e la monumentalità del poema omerico, il kolossal si appresta a invadere i cinema italiani. Per celebrare l’evento, il circuito UCI Cinemas ha annunciato una ricca nuova serie di iniziative speciali, concorsi e regali esclusivi pensati per tutti gli spettatori che sceglieranno di vivere il viaggio di Ulisse sul grande schermo durante il primo, attesissimo fine settimana di programmazione. Altre iniziative erano state annunciate in occasione del lancio delle prevendite.

Odissea: gli eventi esclusivi all’UCI Cinemas e l’incontro con Alex Polidori

I collezionisti e i fan più accaniti del regista di Oppenheimer e Interstellar avranno l’opportunità di portarsi a casa diversi cimeli ufficiali della pellicola. Tutti coloro che acquisteranno online il biglietto sul sito del circuito per gli spettacoli in programma dal 16 al 19 luglio riceveranno infatti in omaggio il poster esclusivo del film. Inoltre, per l’intero weekend d’apertura, chi sceglierà la visione nelle sale Premium Large Format IMAX del circuito (nelle strutture di Porta di Roma, Orio, Verona, Fiumara e Campi Bisenzio) riceverà una speciale stampa da collezione che richiama la pellicola cinematografica. Acquistando i biglietti entro il 26 luglio, si potrà inoltre partecipare all’estrazione di uno speaker Klipsch brandizzato. Presso i bar dei multisala sarà infine possibile acquistare il bucket di popcorn a tema.

Le sorprese si sposteranno poi direttamente in sala con due appuntamenti interattivi unici. Il giorno del debutto, il 16 luglio presso la struttura di UCI Cinemas Orio, il pubblico potrà accedere a un photo generator ufficiale tramite QR Code per trasformare il proprio volto nella statua di una divinità greca. Il 17 luglio, invece, l’UCI Cinemas Porta di Roma ospiterà il primo appuntamento capitolino del format Beyond the Movies – PostCredits in collaborazione con Cinefacts.it e Longtake: al termine della proiezione IMAX delle ore 17:00, gli spettatori potranno assistere a un talk show dal vivo e incontrare Alex Polidori, doppiatore e voce italiana di Tom Holland, che nel film interpreta Telemaco, per approfondire i segreti e le suggestioni lasciate aperte dall’epica narrazione nolaniana.

Per maggiori informazioni sulle iniziative legate a Odissea vi consigliamo il mini-sito ufficiale UCI Cinemas.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Odyssey

The Odyssey Regia / Sceneggiatura: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron Produzione: Syncopy, Universal Pictures

Syncopy, Universal Pictures Distribuzione : Universal Pictures

: Universal Pictures HUB di riferimento: Iniziative UCI Cinemas