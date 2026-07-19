Il Box Office USA ha finalmente il suo nuovo re assoluto. I dati definitivi della domenica sera confermano lo storico trionfo di Odissea (The Odyssey), il monumentale kolossal epico diretto da Christopher Nolan e distribuito da Universal Pictures in collaborazione con Syncopy.

Le cifre ufficiali condivise da The Hollywood Reporter superano persino le rosee proiezioni della mattinata: il film ha incassato ben 124.5 millioni di dollari sul mercato nordamericano (inclusi i 15 milioni registrati durante le anteprime notturne). Questo eccezionale debutto surclassa le prime stime prudenziali del weekend che vedevano la pellicola a quota 120 milioni, consacrando l’opera con Matt Damon come il miglior debutto live-action del 2026 negli Stati Uniti e firmando il più alto weekend d’apertura R-rated nella storia della Universal.

Numeri planetari e il primato assoluto nella storia di Christopher Nolan

A livello globale il fenomeno è ancora più travolgente, con un debutto complessivo da 264.1 milioni di dollari (di cui 139.6 milioni provenienti da 73 mercati internazionali). Si tratta del miglior esordio mondiale di sempre per la carriera di Christopher Nolan, capace di superare i 249 milioni di The Dark Knight Rises nel 2012.

Il pubblico, che ha premiato il film con una splendida “A” su CinemaScore, ha preso d’assalto i formati speciali: trattandosi del primo lungometraggio interamente girato con macchine da presa IMAX, le sole sale IMAX 70mm hanno generato ben 29.6 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il leggendario viaggio di Ulisse (Matt Damon) verso Itaca e la sua Penelope (Anne Hathaway), supportato da un cast all-star con Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron, ha convinto all’unanimità anche la critica, registrando il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Odissea

Odissea Titolo originale: The Odyssey

The Odyssey Regia / Sceneggiatura: Christopher Nolan (basato sull’omonimo poema epico di Omero)

Christopher Nolan (basato sull’omonimo poema epico di Omero) Cast: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Ryan Hurst

Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Ryan Hurst Produzione: Syncopy, Universal Pictures

Syncopy, Universal Pictures Distribuzione: Universal Pictures

Universal Pictures Formato di ripresa: 100% IMAX / IMAX 70mm

100% IMAX / IMAX 70mm HUB di riferimento: Box Office USA 2026

Il resto della classifica del Box Office USA: Toy Story 5 punta al miliardo globale

Alle spalle del ciclone firmato Universal, il box office raccoglie i risultati degli altri protagonisti del fine settimana. In seconda posizione si stabilizza il live-action Disney Oceania (Moana), che tiene con 19 milioni di dollari nel suo secondo weekend, portando il suo totale provvisorio ad un deludente 82.1 milioni. Lotta serratissima invece per il terzo gradino del podio: l’animazione di Minions & Monsters (Universal) e il fenomeno Toy Story 5 (Disney) si piazzano a pari merito con 14.8 milioni di dollari a testa. Per il quinto capitolo dei giocattoli Pixar il traguardo è doppio: con 430.9 milioni totali diventa il maggiore incasso domestico dell’anno e vola a quota 958.4 milioni globali, ormai a un passo dal miliardo di dollari. Chiude la top 5 l’horror di Warner Bros. Evil Dead Burn (La Casa: Il rogo del male in Italia), staccato a quota 5 milioni di dollari per un totale domestico di 24.1 milioni in due settimane.