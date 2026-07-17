Secondo quanto riportato in queste ore da Deadline, il kolossal epico Odissea (titolo originale The Odyssey), diretto da Christopher Nolan e distribuito da Universal Pictures, ha iniziato il suo viaggio al botteghino americano con proiezioni notturne da capogiro, incassando una cifra stimata intorno ai 15 milioni di dollari.

Se questo dato venisse confermato dai conteggi ufficiali dello studio, si tratterebbe del miglior risultato dell’anno 2026 per un titolo live-action, superando il precedente record stabilito dal biopic su Michael Jackson targato Lionsgate (Michael, fermatosi a 12.6 milioni nelle anteprime prima di un debutto da oltre 97 milioni nel weekend).

Un trionfo di pubblico straordinario che supera persino il fenomeno Oppenheimer

Per il regista britannico si tratta del terzo miglior debutto di sempre nelle anteprime statunitensi, posizionandosi subito dietro ai giganti Il cavaliere oscuro – Il ritorno (30.6 milioni) e Il cavaliere oscuro (18.5 milioni).

Le stime di Odissea staccano sensibilmente quelle registrate nel 2023 dal pluripremiato agli Oscar Oppenheimer (fermo a 10.5 milioni di anteprime), beneficiando ancora una volta della massiccia vendita di biglietti per le sale premium e i formati IMAX ad alta risoluzione. Oltre ai numeri straordinari al botteghino, la pellicola sta registrando un’accoglienza trionfale da parte degli spettatori: su Rotten Tomatoes il punteggio del pubblico ha toccato la percentuale record del 96%, il gradimento storico più alto mai registrato per un film di Nolan, davanti a pietre miliari come Batman Begins, Memento e lo stesso Oppenheimer.

Il debutto nelle sale rappresenta anche un momento cruciale per uno dei membri del cast, Ryan Hurst, recentemente protagonista della sfortunata notizia sul recasting nella serie tv di God of War a causa di un infortunio, che vede proprio in questa pellicola una delle sue interpretazioni più attese dell’anno.

In Italia Odissea gioverà di alcuni eventi collaterali organizzati dalle principali catene cinematografiche. UCI Cinemas, infatti, ha già presentato le sue iniziative con premi e gadget, così come The Space Cinema che ha messo il film di Nolan al centro del prossimo appuntamento Movie Talk dal Vivo.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Odissea

Odissea Titolo originale: The Odyssey

The Odyssey Regia / Sceneggiatura: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Ryan Hurst (e cast di supporto principale)

Ryan Hurst (e cast di supporto principale) Produzione: Syncopy, Universal Pictures

Syncopy, Universal Pictures Distribuzione: Universal Pictures

Universal Pictures Data di uscita americana: 17 luglio 2026

17 luglio 2026 Distribuzione / HUB di riferimento: Box Office USA 2026