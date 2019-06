Universal Pictures International Italy ha rilasciato oggi il nuovo trailer italiano di MA, l’horror diretto da Tate Taylor, con protagonista Octavia Spencer.

Il film approderà nelle nostre sale a partire dal 27 giugno prossimo, pertanto diamo una lettura anche la sinossi ufficiale qui di seguito.

Sinossi. Tutti sono i benvenuti da Ma. Vi auguro di tornare a casa sani e salvi. La vincitrice dell’Oscar® Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna solitaria che vive in disparte in una tranquilla cittadina dell’Ohio. Un giorno, viene fermata da Maggie (Diana Silvers, Glass), un’adolescente da poco arrivata in città, che le chiede dove poter comprare degli alcolici per sé ed i suoi amici; Sue Ann intravede così la possibilità di farsi degli inconsapevoli, oltre che giovani, nuovi amici. Offre quindi ai ragazzi la possibilità di ospitarli nella sua cantina, evitando loro di bere e mettersi alla guida, a patto che seguano alcune regole della casa: Uno deve rimanere sobrio. Non vengano dette imprecazioni. Non vadano mai al piano di sopra. E nessuno la chiami “Ma”. L’ospitalità di Ma si trasforma presto in ossessione, e quel che è iniziato come un sogno da adolescente degenera in un incubo: la casa di Ma dall’essere il posto migliore in città diventa il peggiore sulla terra.

MA è stato diretto da Tate Taylor. Nel cast Octavia Spencer, Juliette Lewis, Luke Evans, Missi Pyle, McKaley Miller. In cabina di produzione Jason Blum, storico creatore del marchio Blumhouse Productions.