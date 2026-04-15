Il colpo del secolo ha trovato i suoi nuovi architetti. Durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, i capi dello studio Mike De Luca e Pam Abdy hanno ufficializzato che Bradley Cooper siederà dietro la macchina da presa per l’atteso prequel di Ocean’s Eleven. Cooper non si limiterà alla regia, ma sarà anche protagonista assoluto al fianco di Margot Robbie, in un progetto che promette di riscrivere le origini della dinastia Ocean.

Il film, la cui uscita è stata fissata per il 25 giugno 2027, ci riporterà indietro nel tempo fino agli anni ’60. In un videomessaggio inviato alla platea, Margot Robbie ha svelato i primi dettagli sulla trama: prima che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, ha imparato l’arte della truffa dai suoi genitori. La pellicola seguirà proprio la coppia nel pieno della loro carriera criminale, impegnata in un’epica rapina durante il Gran Premio di Monaco del 1962. Cooper subentra a Lee Isaac Chung, che ha lasciato il progetto il mese scorso per divergenze creative, e produrrà il film insieme alla LuckyChap di Robbie.

Warner Bros: da Aegon’s Conquest al futuro dell’horror

L’annuncio del prequel di Ocean’s non è stata l’unica bomba lanciata dalla major. Warner Bros. ha infatti confermato che il franchise di Game of Thrones tornerà sul grande schermo con Aegon’s Conquest. Il progetto, inizialmente pensato come serie TV, si trasformerà in un lungometraggio dedicato alla leggendaria conquista dei Sette Regni da parte di Aegon I Targaryen.

Parallelamente, lo studio ha aggiornato il proprio calendario con una fitta lista di release per i prossimi anni, confermando la centralità del genere horror e dei grandi franchise. Tra i titoli più attesi spiccano The Revenge of La Llorona (2027), Evil Dead Wrath (2028) e l’attesissimo Final Destination 7 (maggio 2028). Queste manovre, insieme al già annunciato The Hunt for Gollum con Jamie Dornan, confermano la volontà di Warner Bros. di dominare il box office globale dei prossimi anni con IP di altissimo profilo.

Fonte: THR