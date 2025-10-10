Ocean’s movie | Bradley Cooper nel prequel della saga?

Con Ocean’s 14 ormai confermato dallo stesso George Clooney, si torna a parlare del prequel della saga già annunciato da tempo.

Secondo Deadline, infatti, il prequel senza titolo ordinato dalla Warner Bros. Pictures potrebbe aver trovato Bradley Cooper come partner ideale di Margot Robbie, da tempo impegnata anche in cabina di produzione con la sua LuckyChap. A tal proposito, la fonte ha riferito che l’accordo non sarebbe ancora concluso, e che il ruolo affidato all’attore/regista sarebbe di alto profilo.

Le riprese del prequel della saga Ocean’s il prossimo anno sotto la regia di Lee Isaac Chung. L’ultima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Carrie Solomon e si basa sui personaggi creati da George Clayton Johnson e Jack Golden Russell. Nessun dettaglio sulla trama è stato emerso al momento.

Altre informazioni sul prequel della saga Ocean’s

Robbie e Tom Ackerly come produttori per LuckyChap, insieme a Roach e Michelle Graham per Everyman Pictures. Gary Ross, Olivia Milch e Josey McNamara di LuckyChap saranno i produttori esecutivi insieme a Village Roadshow, che dovrebbe anche co-finanziare. Non ci sono ancora molti dettagli noti riguardo la trama, ma dovrebbe essere ambientato in Europa negli anni ’60, con i genitori di Danny Ocean (George Clooney) al centro di nuovi spettacolari furti.

Il franchise Ocean’s è stato riavviato da Steven Soderbergh nel 2011 per l’appunto con il film Ocean’s 11, negli anni successivi sono stati realizzati due sequel ed uno spin-off al femminile. L’originale primo film, intitolato Colpo Grosso, è stato realizzato nel 1960.