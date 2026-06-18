Warner Bros. Pictures ha infatti individuato il perfetto antagonista per l’atteso, e ancora senza titolo ufficiale, prequel di Ocean’s Eleven. L’attore brasiliano Wagner Moura è entrato in trattative ufficiali per interpretare il ruolo del villain principale, unendosi a un cast di primissimo livello che vede già confermati come protagonisti assoluti i premiati Margot Robbie e Bradley Cooper, la notizia è stata confermata questa mattina dal the Hollywood Reporter. Il film debutterà ufficialmente nelle sale di tutto il mondo il prossimo 25 giugno 2027.

L’ingaggio di Moura rappresenta l’ennesimo colpo da maestro per l’attore, il cui nome è sulla bocca di tutti a Hollywood anche grazie al recente lancio, da parte di Netflix, del trailer ufficiale dell’horror thriller The Last House, dove recita al fianco di Greta Lee sotto la direzione di Louis Leterrier e che debutterà in streaming il prossimo 7 agosto.

Bradley Cooper dirige e produce un colpo milionario tra Parigi e la Costa Azzurra

Bradley Cooper siederà dietro la macchina da presa in veste di regista e figurerà come produttore. Al suo fianco, Margot Robbie co-produrrà la pellicola attraverso la sua celebre etichetta LuckyChap, insieme al socio Tom Ackerley. Le riprese della pellicola prenderanno ufficialmente il via a fine luglio a Parigi, per poi spostarsi per i successivi ciak nelle suggestive e lussuose location del Sud della Francia.

Wagner Moura, già icona internazionale grazie ai film di Elite Squad e all’interpretazione di Pablo Escobar nella serie Netflix Narcos, ha definitivamente conquistato l’industria cinematografica globale grazie al dramma politico del 2025 The Secret Agent. Per quel ruolo, l’attore ha fatto incetta di premi, vincendo il premio come miglior attore al Festival di Cannes, il Golden Globe e ottenendo una prestigiosa nomination agli Oscar. Di recente, Moura ha prestato la voce a uno dei personaggi principali della serie animata Lucasfilm Star Wars: Maul – Shadow Lord.