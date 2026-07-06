Secondo quanto riportato in esclusiva da THR, l’ancora senza titolo prequel di Ocean’s Eleven ha appena allargato il proprio cast internazionale con l’innesto di quattro nuovi nomi di rilievo. Vicky Krieps, acclamata attrice tedesco-lussemburghese salita alla ribalta di Hollywood grazie a Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson al fianco di Daniel Day-Lewis e vincitrice del premio Un Certain Regard a Cannes 2022 per Il corsetto dell’imperatrice, e George MacKay, celebre protagonista di 1917 di Sam Mendes e recentemente premiato ai British Independent Film Awards per Femme, sono ufficialmente saliti a bordo del progetto.

Insieme a loro, l’heist movie a tinte comedy accoglierà Lauren Ridloff, attrice candidata ai Tony Award, nota per Eternals dei Marvel Studios e volto amatissimo dagli spettatori di The Walking Dead, e l’attore britannico Jack Holden, vincitore del prestigioso Olivier Award per i suoi acclamati lavori teatrali. Ma le sorprese potrebbero non finire qui: la star francese Omar Sy, celebre a livello globale per il cult Quasi amici e per il successo della serie Lupin su Netflix, è attualmente in fase di trattative avanzate per unirsi al prestigioso bollettino di produzione.

Il film uscirà nelle sale per il 25 giugno 2027.

Ocean’s Eleven prequel: trama e i dettagli sui genitori di Danny Ocean

Questi nuovi ingressi vanno a impreziosire un parterre di star precedentemente annunciato che vede già schierati Bradley Cooper e Margot Robbie, affiancati da Wagner Moura (che vestirà i panni del nuovo villain), Monica Barbaro e Josh Gad.

La pellicola non vedrà il ritorno dello storico gruppo capitanato da George Clooney nei film cult diretti da Steven Soderbergh, ma sposterà l’orologio della narrazione decisamente all’indietro per una storia in costume. La trama sarà infatti ambientata interamente durante il suggestivo e iconico Gran Premio di Monaco del 1962. Proprio in questa cornice d’epoca, Margot Robbie e Bradley Cooper interpreteranno i ruoli chiave dei genitori del futuro genio delle rapine Danny Ocean.

La produzione del lungometraggio è ormai imminente e ai nastri di partenza. Bradley Cooper non sarà solo il volto principale maschile, ma figurerà anche in cabina di regia e come produttore. Allo stesso modo, Margot Robbie produrrà la pellicola attraverso la sua celebre etichetta LuckyChap, insieme al socio Tom Ackerley. Il primo ciak ufficiale del film è atteso per la fine di luglio a Parigi, prima che l’intera macchina cinematografica si sposti per il prosieguo delle riprese nel suggestivo Sud della Francia.