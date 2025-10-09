Ocean’s 14 | George Clooney conferma: il film si farà!

La saga cinematografica legata al criminale di Danny Ocean sembra destinata a continuare col film “Ocean’s 14“, a confermarlo uno dei protagonisti.

Dopo anni di annunci, voci e possibili risvolti, il nuovo film della saga “Ocean’s” è stato ufficializzato da Warner Bros Pictures. In occasione della sua presenza al New York Film Festival, infatti, George Clooney ha confermato (via Variety) che lo studios ha ufficializzato la realizzazione di Ocean’s 14 nell’immediato futuro.

Cos’ha detto George Clooney su Ocean’s 14?

Ecco cos’ha detto George Clooney sullo stato di produzione di Oceans’ 14: “Il budget è stato recentemente approvato da Warner Brothers, quindi ora stiamo provando a organizzarci… Si tratta solo di organizzare il calendario, si tratta semplicemente di capire la data in cui potremo iniziare i lavori. Probabilmente comunque le riprese prenderanno il via nel giro di nove o dieci mesi“.

Sulla possibilità di riunire il cast storico, Clooney ha continuato: “Avere la possibilità di tornare a lavorare tutti insieme sarebbe bellissimo.”

Le ultime voci su Ocean’s 14

Prima delle parole di Clooney questa notte, le voci che si susseguivano intorno a Ocean’s 14 hanno riguardato il nome del regista collegato al film, ovvero quello di David Leitch, celebre co-creatore della saga John Wick. Il collegamento col regista risale al mese di gennaio, ma da allora la notizia è rimasta una semplice voce.

In passato si è parlato di un prequel della saga incentrato sui genitori di Danny Ocean (George Clooney) che prevedeva la presenza nel cast di Ryan Gosling e Margot Robbie nei due ruoli principali (qui la notizia).