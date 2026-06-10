Il travolgente viaggio oltre la barriera corallina sta per prendere vita: l’attesissimo adattamento live-action Disney di Oceania arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 agosto 2026. Nella giornata odierna è stato diffuso il nuovo trailer.

Questa nuova e imponente produzione cinematografica vedrà il debutto della giovanissima Catherine Lagaʻaia nei panni dell’iconica eroina Vaiana, affiancata da una superstar assoluta come Dwayne Johnson, pronto a riprendere in carne e ossa il ruolo del carismatico semidio mutaforma Maui. Dietro la macchina da presa troviamo il regista Thomas Kail, già vincitore di un Emmy e di un Tony Award per il fenomeno globale Hamilton.

Il film promette di ricreare con un realismo visivo senza precedenti le atmosfere, i colori e le canzoni che hanno reso il classico d’animazione originale un cult intergenerazionale.

Oceania la trama del live-action Disney tra miti polinesiani e grandi ritorni

La trama di Oceania ripercorre fedelmente l’acclamata avventura animata candidata all’Oscar, portandoci sull’isola di Motunui. Qui la giovane Vaiana, spinta da un antico e misterioso legame spirituale, decide di rispondere al richiamo dell’oceano aperto. Per salvare la sua terra da una piaga oscura, la ragazza supererà i confini sicuri della barriera corallina alleandosi con il famigerato semidio Maui in un viaggio indimenticabile e ricco di insidie per riportare l’equilibrio e la prosperità al suo popolo. Per garantire l’assoluta fedeltà culturale e artistica all’opera originale, la produzione ha coinvolto come produttrice esecutiva Auliʻi Cravalho (la voce originale di Vaiana nei film d’animazione Oceania e Oceania 2), mentre il comparto musicale vedrà il ritorno delle iconiche canzoni firmate dal genio di Lin-Manuel Miranda insieme a Opetaia Foaʻi e Mark Mancina.

Il prestigioso cast che darà vita alla comunità di Motunui include John Tui nel ruolo del severo Capo Tui, Frankie Adams nei panni della dolce e determinata madre Sina, e Rena Owen nel ruolo della saggia e amatissima Nonna Tala.