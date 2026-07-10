Il tanto discusso adattamento live-action di Oceania (titolo originale Moana) ha ufficialmente iniziato la sua corsa al botteghino nordamericano.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il nuovo film Walt Disney Pictures ha incassato 4,5 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì sera, distribuito in ben 3.900 sale cinematografiche. Secondo le prime proiezioni degli analisti, la pellicola diretta da Thomas Kail punta a un weekend d’esordio negli Stati Uniti compreso in una forbice tra i 60 e i 65 milioni di dollari. Si tratta di un banco di prova fondamentale per la major, chiamata a intercettare il pubblico delle famiglie durante la stagione estiva per far fruttare l’imponente budget di produzione, stimato intorno ai 250 milioni di dollari.

Oceania: trama cast e il verdetto della critica sul remake con Dwayne Johnson

La pellicola riporta sul grande schermo le avventure della giovane Vaiana (interpretata dalla debuttante Catherine Laga’aia), una ragazza dotata di uno straordinario talento per la navigazione che, insieme al semidio Maui (un monumentale Dwayne Johnson), decide di sfidare l’oceano aperto nel disperato tentativo di spezzare una terribile maledizione che minaccia la sua isola natale. L’accoglienza della critica si è rivelata al momento fredda, a dimostrarlo il magro 36% di recensioni positive registrato su Rotten Tomatoes.

A chi ha sollevato dubbi sulla vicinanza temporale rispetto al travolgente successo del sequel animato Oceania 2 (capace di superare il miliardo globale nel 2024), Dwayne Johnson ha risposto con fermezza durante la premiere a Los Angeles: “Non ho mai creduto all’idea che si debbano aspettare venti o trent’anni per un remake. Ci sono temi e valori nel film animato che assumono una forza straordinaria quando vedi una ragazza in carne e ossa affrontarli dal vivo”.

Non solo Disney: al Box Office USA debutta l’horror Evil Dead Burn

Il fine settimana statunitense non è dominato esclusivamente dalle famiglie e dalle atmosfere polinesiane della Disney. Nelle sale americane debutta infatti in contemporanea Evil Dead Burn (da noi La Casa: il rogo del male), il sesto e attesissimo capitolo del leggendario franchise horror de La Casa, inaugurato originariamente dal capolavoro di Sam Raimi nel 1981.

Distribuito globalmente da Warner Bros. Pictures e diretto dal visionario regista Sébastien Vaniček, il lungometraggio punta a intercettare il pubblico della notte e gli amanti del brivido: le prime proiezioni degli analisti tengono d’occhio il debutto del weekend per capire se la pellicola riuscirà a superare i 24,5 milioni di dollari incassati nel primo fine settimana dal precedente capitolo, Evil Dead Rise (La Casa: Il risveglio del male), nella primavera del 2023. La critica americana ha già accolto il film parlando di una vera e propria “carneficina orgiastica”, un ottimo biglietto da visita per il cast guidato da Souheila Yacoub, Tandi Wright e Hunter Doohan.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Oceania

Oceania Titolo originale: Moana

Moana Regia: Thomas Kail

Thomas Kail Sceneggiatura: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Jared Bush, Dana Ledoux Miller Cast: Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams

Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams Produzione: Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co.

Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. Distribuzione: Walt Disney Pictures