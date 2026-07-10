Il principale evento cinematografico itinerante d’Italia interamente dedicato alla cultura del mare e alla tutela degli ecosistemi marini si appresta a tagliare lo storico traguardo dei dieci anni di attività. Gli organizzatori hanno ufficialmente annunciato le date e aperto le prevendite per l’OCEAN Film Festival World Tour Italia 2026, la manifestazione nata in Australia nel 2014 e portata nel nostro Paese da ITACA The Outdoor Community.

A partire dal prossimo 14 ottobre, e fino a metà novembre, la kermesse attraverserà l’intera penisola con ben 22 appuntamenti ospitati nei più prestigiosi cinema e teatri italiani. Questa decima edizione segna un’ulteriore espansione territoriale del circuito cinematografico nazionale grazie all’inserimento di due nuove tappe strategiche: Rovereto, che entra per la prima volta nel tour, e Catanzaro, che rappresenterà il debutto assoluto della manifestazione nella regione Calabria.

OCEAN Film Festival 2026: programma ospiti e il calendario delle tappe nei cinema italiani

Il festival si aprirà ufficialmente il 14 ottobre a Milano, presso il Teatro Carcano, con un pre-evento d’eccezione che vedrà sul palco l’esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini, intento a presentare la sua nuova opera letteraria focalizzata sulle grandi sfide ecologiche contemporanee.

Il cartellone cinematografico di quest’anno proporrà una ricchissima selezione internazionale di corto e mediometraggi capaci di spaziare dalle spettacolari spedizioni scientifiche in Antartide fino alle foreste di kelp, toccando discipline outdoor come la vela e il surf. L’alto valore culturale della manifestazione è testimoniato dall’endorsement ufficiale ricevuto dalla UNESCO Ocean Decade e dalla partnership attiva con importanti fondazioni ed enti di conservazione marina, tra cui spiccano One Ocean Foundation, Marevivo e Sea Shepherd.

Ad arricchire le proiezioni in sala ci sarà un parterre di ospiti e relatori di primissimo piano. Oltre ad Alex Bellini, saliranno sul palco l’ecologo marino e volto social Diego Curtarello (noto come Diegologia Marina), il documentarista Marco Spinelli, il pioniere del surf italiano Alessandro Dini e il biologo marino di National Geographic Giovanni Chimienti.

Di seguito, il calendario completo delle proiezioni per pianificare la visione in sala:

14 ottobre: Milano (Teatro Carcano – Pre-evento)

Milano (Teatro Carcano – Pre-evento) 19 ottobre: Bologna (Cinema Arlecchino) / Torino (Cinema Massimo)

Bologna (Cinema Arlecchino) / Torino (Cinema Massimo) 20 ottobre: Genova (The Space Cinema Porto Antico)

Genova (The Space Cinema Porto Antico) 21 ottobre: Monza (Capitol Anteo SpazioCinema) / Trieste (Cinema Ariston)

Monza (Capitol Anteo SpazioCinema) / Trieste (Cinema Ariston) 22 ottobre: Pavia (Cinema Politeama) / Udine (Cinema Visionario)

Pavia (Cinema Politeama) / Udine (Cinema Visionario) 24 ottobre: Catanzaro (Cinema Teatro Il Comunale)

Catanzaro (Cinema Teatro Il Comunale) 26 ottobre: Pesaro (Cinema Loreto)

Pesaro (Cinema Loreto) 27 ottobre: Pescara (Cinema Massimo) / Rovereto (Sala della Filarmonica)

Pescara (Cinema Massimo) / Rovereto (Sala della Filarmonica) 28 ottobre: Ancona (Cinema Azzurro) / Padova (Sala Fronte del Porto)

Ancona (Cinema Azzurro) / Padova (Sala Fronte del Porto) 29 ottobre: Como (Cinema Astra) / Cesena (Cinema Eliseo)

Como (Cinema Astra) / Cesena (Cinema Eliseo) 3 novembre: Roma (The Space Cinema Moderno)

Roma (The Space Cinema Moderno) 5 novembre: Livorno (Cinema La Gran Guardia)

Livorno (Cinema La Gran Guardia) 6 novembre: Sesto Fiorentino (Cinema Grotta)

Sesto Fiorentino (Cinema Grotta) 7 novembre: Cagliari (In via di definizione)

Cagliari (In via di definizione) 10 novembre: Bari (AncheCinema)

Bari (AncheCinema) 12 novembre: Napoli (In via di definizione)

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.