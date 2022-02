Obi-Wan Kenobi: il poster della serie svela la data di uscita

La nuova serie Star Wars dedicata all’iconico maestro jedi Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il prossimo maggio.

In occasione del finale di stagione di The Book of Boba Fett (qui la recensione), la Disney ha svelato la data di lancio sulla propria piattaforma digitale di Obi-Wan Kenobi, e lo ha fatto attraverso il rilascio del primo poster della nuova serie. Il primo episodio sarà su Disney+ il 25 maggio. Trovate il poster in fondo alla pagina.

OBI-WAN KENOBI

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Joby Harold è stato assunto nel ruolo di sceneggiatore e showrunner. In cabina di regia spazio per Deborah Chow. La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per luglio 2020. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varna, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine. DISTRIBUZIONE: Dal 25 maggio 2022 su Disney+.

TRAMA: La serie sarà ambientata otto anni dopo quanto accade nel terzo episodio della saga cinematografica, mostrando il cavaliere jedi su Tatooine, dove ha portato Luke Skywalker.