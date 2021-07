Ai più forse non è noto che Barack Obama e la moglie Michelle, dopo aver lasciato la presidenza degli Stati Uniti, abbiano, tra gli altri progetti, fondato la casa di produzione Higher Ground Productions.

Nel maggio 2018, i coniugi Obama proprio con Higher Ground hanno sottoscritto un contratto pluriennale con Netflix per la produzione di diversi contenuti, cinematografici e non, al fine di poter far sentire diverse voci nel settore dell’intrattenimento. Tra i progetti che sono già visibili su Netflix ci sono Becoming, basato sul tour del libro omonimo dell’ex First Lady, Crip Camp: disabilità rivoluzionarie, Made in USA: una fabbrica in Ohio, il cartone animato Waffles + Mochi, e il recente film Un padre con protagonista Kevin Hart, che ritroveremo prossimamente nell’adattamento del videogame Borderlans.

La notizia è quella che l’Higher Ground e Netflix hanno già firmato per un nuovo progetto dal titolo Blackout. Progetto che vuole essere un po’ più ambizioso rispetto ai precedenti, visto che diventerà sia un film, sia una serie tv. Il tema sarà quello dell’amore e girerà intorno a 6 storie, ognuna scritta da un autore diverso. Sia l’adattamento cinematografico che la serie verranno sviluppate in contemporanea e non è escluso che alcune delle storie narrate nella serie tv, potrebbero trovare spazio anche nel film. Per il momento, le fonti escludono che questo possa trattarsi dell’inizio di un franchise, ma sarebbe un piano fine a se stesso.

Sono già stati resi noti i nomi degli scrittori che si occuperanno dei diversi plot: Tiffany D. Jackson (Presumibilmente), Ashley Woodfolk (La bellezza che rimane), Nic Stone (Dear Martin), Dhonielle Clayton (Tiny Pretty Things), Angie Thomas (Il coraggio della verità) e Nicola Yoon (Noi siamo tutto). Il file rouge che li collega, è che sono tutti autori di narrativa per ragazzi, e infatti saranno proprio gli adolescenti i protagonisti di Blackout. L’amore visto dal punto di vista di 12 ragazzi, in una calda sera d’estate durante un blackout (da qui il titolo) a New York.

Nulla si sa in merito agli accordi economici tra Netflix e la Higher Ground ma non stupisce che il colosso americano abbia voluto puntare su una coppia potente e importante come gli Obama. Una mossa che sembra aver portato i suoi frutti, visto il recente accordo di produzione con un'altra coppia "reale", Henry e Meghan Markle, per circa 150 milioni di dollari. Netflix, che proprio nell'anno peggiore per l'economia e la crisi di molti mercati dovuta alla pandemia, ha visto invece non solo salire il fatturato ma anche il numero di iscritti: un +24% che l'ha resa la piattaforma streaming con più user.

Non è stata ancora ufficializzata un’ipotetica data di uscita per Blackout, né tanto meno chi farà parte del cast ma Netflix ha già rilasciato dettagli sulle diverse trame.

PRODUZIONE: Temple Hill sarà il produttore esecutivo del progetto, ricomponendosi al duo Netflix + Higher Ground, così come era già successo per il film Un padre. Tample Hill che annovera diversi successi teen come Twilight, Maze Runner – Il labirinto e Colpa delle stelle. DISTRIBUZIONE: prossimamente su Netflix.

TRAMA: Un’ondata di caldo estivo avvolge New York e provoca un blackout in città. Conosciamo così 6 coppie di adolescenti di colore, ognuna delle quali si troverà ad affrontare una situazione diversa. Un’ex coppia deve mettere da parte odio e rancori, quando si trova a dover percorrere insieme a piedi il tragitto da Manhattan a Brooklyn, per partecipare a una festa di quartiere. Due ragazze sono invece alla ricerca di una fotografia che si pensava persa e troveranno invece altro. Due ragazzi bloccati nelle metro, dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti. Una coppia di migliori amici all’interno della New York Public Library si confronta sul loro possibile futuro insieme. Tre ragazzi, prendono il controllo di un bus turistico a 2 piani durante un viaggio per senior, si ritrovano a rielaborare la situazione sul loro triangolo amoroso. E infine, una coppia di sconosciuti si mette a discutere sulla natura filosofica dell’identità e si domandano se possa esserci qualcosa di più tra di loro.