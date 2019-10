Non ha ancora un titolo ufficiale, ma il secondo spin-off di The Walking Dead sa come mostrare le unghia, e lo ha fatto dal New York Comic Con.

Attraverso il panel AMC del NYCC19, lo show ambientato dieci anni dopo l'apocalisse zombie è stato presentato ai presenti attraverso un trailer che senza ombra di dubbio è risultato assolutamente interessante. Come noto, al centro dell'attenzione gli sforzi di una nuova generazione di sopravvissuti all'apocalisse zombie.

Nei giorni scorsi erano state mostrate le prime immagini ufficiale (le potete apprezzare qui), ed oggi il trailer... all'appello manca ancora il titolo che, curiosamente, non è stato ancora rivelato da AMC.

The Walking Dead (Spin-off)

Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. Il debutto sugli schermi è previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt.