Come già anticipato nel precedente articolo, la saga Star Trek si è resa protagonista del New York Comic Con 19 prima con la serie tv su Picard (qui), e successivamente con l'altra dedicata alla U.S.S. Disovery.

Durante il panel dedicato a Star Trek: Discovery è stato, infatti, mostrato il trailer relativo alla terza stagione in arrivo su CBS All Access (in Italia su Netflix). Come spiegato dai protagonisti sul palco, la U.S.S. Discovery questa volta si ritroverà nel futuro di ben 930 anni, alla ricerca di un modo per tornare indietro.

Nel nostro post troverete anche 4 immagini ufficiali dai nuovi episodi.

Star Trek: Discovery (Terza Stagione)

La serie tv è stata creata da Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Michelle Paradise, Jesse Alexander, e Aron Eli Coleite.

Nel cast spazio per Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Michelle Yeoh, David Ajala.

Star Trek: Discovery è la sesta serie televisiva ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek (la settima, considerando anche la serie animata), ideata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman per CBS All Access. Ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek, Discovery segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà.

Star Trek: Discovery 3 sarà trasmessa da CBS All Access. In Italia da Netflix.