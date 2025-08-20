Un nuovo inquietante trailer di The Conjuring: Il rito finale è disponibile sui canali social ufficiali.

In occasione del lancio della campagna prevendita dei ticket negli USA, un nuovo trailer di The Conjuring: Il rito finale, ultimo capitolo della saga horror incentrata sugli studi sul campo dei demonologi Ed e Lorraine Warren, è stato rilasciato oggi. Ricordiamo che il film negli USA sarà distribuito dal 5 settembre.

This is real footage from the actual Smurl Family Case. Tickets are on sale now for The Conjuring: Last Rites – Only in Theaters and IMAX September 5. https://t.co/OjnTNnJcef pic.twitter.com/fwR7h4qi1O — The Conjuring (@TheConjuring) August 20, 2025

Qual è la trama di The Conjuring: Il rito finale?

La trama di The Conjuring: Il rito finale verte su uno dei casi più noti seguiti dai coniugi Warren, ossia l’infestazione della famiglia Smurl, tormentata da attività demoniache nello loro casa in Pennsylvania negli anni ’70 – ’80. Dalle prime informazioni note, il film sarà ambientato nel 1986, con flashback al 1964. Questo film dovrebbe mettere fine al filone principale del franchise noto come ConjuringVerse.

Da chi è composto il cast di The Conjuring: Il rito finale?

Il cast di The Conjuring: Il rito finale è come sempre guidato da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Questa è la sinossi ufficiale: “The Conjuring – Il rito finale” aggiunge un nuovo, elettrizzante capitolo all’iconico universo cinematografico ispirato ad eventi realmente accaduti. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale.

Accanto a Farmiga e Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Chi ha diretto The Conjuring: Il rito finale?

Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Chaves si avvale di una squadra creativa composta dal direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, con il casting curato da Rose Wicksteed e Sophie Kingston-Smith. La supervisione musicale è di Ian Broucek, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

New Line Cinema presenta una produzione The Safran Company / Atomic Monster, “The Conjuring – Il rito finale”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 4 settembre.