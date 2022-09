Nuovo trailer per la terza ed ultima stagione di Star Trek: Picard

Durante lo Star Trek Days, evento che ha celebrato quest’anno il 56° anniversario della premiere della mitica Serie Classica, l’account Youtube di Paramount+ ha rilasciato il nuovo trailer della terza ed ultima stagione di Star Trek: Picard, lo spin off dedicato all’iconico Jean-Luc Picard.

Nel nuovo video ritroviamo tutti i vecchi compagni dell’allora Capitano Picard visti per la prima volta in The Next Geration, la serie Trek andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1994 mentre in Italia fu trasmessa per la prima volta dal 1991 al 1997.

Per i meno affezionati alla Saga, ricordiamo che in questa Stagione Finale avremo modo di rivedere i seguenti personaggi, i quali appaiono nel trailer nei loro rispettivi nuovi incarichi:

Marina Sirtis: Deanna Troi, dotata di capacità telepatiche, è metà umana e metà betazoide.

Inoltre, anche se non presente nel video, Brent Spiner che in passato ha vestito i panni di Data questa volta interpreterà un personaggio ancora avvolto nel mistero.

Star Trek: Picard 3

Star Trek: Picard 3 è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Sono produttori esecutivi Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin Lo showrunner è Terry Matalas.

Nel cast spazio per Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Michelle Hurd e Jeri Ryan.

Star Trek Picard 3 sarà trasmessa negli USA su Paramount + a partire dal 16 febbraio prossimo, in Italia verrà distribuita sulla stessa piattaforma streaming ma il giorno successivo.