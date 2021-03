Nuovo trailer e poster da Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, la serie Disney+

La campagna promozionale Disney+ legata al lancio della nuova serie originale Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco quest’oggi ha prodotto un nuovo trailer.

Attesa sulla piattaforma digitale dal 26 marzo prossimo, Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco si presenta oggi con un nuovo entusiasmante trailer italiano, ma anche grazie al poster che mette al centro dell’attenzione tutti i protagonisti della serie. Qui di seguito vi proponiamo trailer e poster:

Che la partita abbia inizio! #StoffaDaCampioniCambioDiGioco​, una Serie Originale, in streaming dal 26 marzo su #DisneyPlus​. pic.twitter.com/16vBUZiqnV — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 3, 2021

Diamo il benvenuto ad una nuova squadra di campioni 🤩 #StoffaDaCampioniCambioDiGioco​, una Serie Originale, in streaming dal 26 marzo su #DisneyPlus​. pic.twitter.com/SpyTiOXQ43 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 3, 2021

STOFFA DA CAMPIONI: CAMBIO DI GIOCO

PRODUZIONE: La serie è prodotta ABC Signature, come parte dei Disney Television Studios. Steve Brill, il creatore originale, sceneggiatore e produttore esecutivo di tutti e tre i film, che hanno generato un franchise NHL, è tornato come co-creatore e produttore esecutivo della nuova serie. Josh Goldsmith e Cathy Yuspa (The King of Queens, 30 anni in 1 secondo) sono co-creatori, produttori esecutivi e showrunner. Michael Spiller è il produttore esecutivo/regista della serie, mentre James Griffiths è il regista/produttore esecutivo dell’episodio pilota. Emilio Estevez è uno dei produttori esecutivi e Lauren Graham è co-produttrice esecutiva. George Heller e Brad Petrigala della Brillstein Entertainment Partners e Jon Avnet e Jordan Kerner sono anche non-writing executive producers. CAST: Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham, DJ Watts, Lauren Graham e Emilio Estevez.

TRAMA: In questa stagione di Stoffa da Campioni, composta da 10 episodi e ambientata nel Minnesota di oggi, i Mighty Ducks si sono evoluti da perdenti qualunque a una squadra di hockey giovanile ultra-competitiva e vincente. Dopo che il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene tagliato fuori dai Ducks senza tante cerimonie, lui e sua madre, Alex (Lauren Graham), decidono di costruire la propria squadra di outsider per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi, tipica degli sport giovanili di oggi. Con l’aiuto di Gordon Bombay, riscoprono la gioia di giocare solo per amore del gioco stesso.

Su Disney+ a partire dal 26 marzo 2021.