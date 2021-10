Paramount+, in occasione del Comic Com di New York 2021, ha diffuso attraverso i suoi canali social il nuovo trailer e poster della quarta stagione di Star Trek: Discovery, confermata inoltre la data della premiere fissata per il 18 novembre prossimo

Nel nuovo video, carico di immagine drammatiche e scene action, abbiamo avuto modo di vedere il ritorno sul ponte di Saru, quale comandante al fianco del nuovo capitano Michael Burnham. Oltre al ritrovato Kelpiano, segnaliamo anche il ritorno di un appartenente della razza aliena chiamata Ferengi, vista per l’ultima volta in Star Trek: Enetrprise, nell’episodio intitolato Acquisizione (Stagione 1 Episodio 19).

Oltre a Michelle Paradise, produttore e showrunner di Star Trek: Discovery, erano presenti al panel Sonequa Martin-Green (Michael Burnham), Anthony Rapp (Stamets), Mary Wiseman (Tilly), Wilson Cruz (Culber), David Ajala (Booker) e Blu del Barrio (Adira).

STAR TREK: DISCOVERY

La quarta stagione di Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Michelle Paradise fungono da showrunner. Nel cast, oltre a Sonequa Martin-Green nei panni del Capitano Michael Burnham, trovano spazio Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander.

Star Trek: Discovery 4 farà il suo debutto sul servizio streaming Paramount+ dal 18 Novembre prossimo, in Italia sarà Netflix a distribuirla, a partire dal giorno successivo.