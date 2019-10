L'emittente HBO ha diffuso in rete il nuovo trailer di Queste Oscure Materie, la serie tv fantasy tratta dai romanzi firmati da Philip Pullman.

La serie tv conterà 8 episodi, mentre è già certa la produzione di una seconda stagione, anch'essa composta da 8 episodi. La messa in onda è attesa dal 3 novembre prossimo.

Queste Oscure Materie

La serie, composta da otto episodi, sarà diretta dal regista premio Oscar Tom Hooper. Tra i registi anche Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs. Nel cast, con Dafne Keen, anche James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda e Clarke Peters.

Sinossi. Dafne Keen ha il ruolo centrale di Lyra, la giovane protagonista della storia che vive al Jordan College, a Oxford. Sistemata lì su richiesta di suo zio, Lord Asriel (James McAvoy) vive una vita protetta tra gli studiosi e il personale del college sotto la vigile protezione del Maestro (Clarke Peters) e del bibliotecario Charles (Ian Gelder). Quando la affascinante e meschina signora Coulter (Ruth Wilson) entra nella vita di Lyra, quest’ultima intraprende un pericoloso viaggio di scoperta che la porta da Oxford a Londra. Qui incontra padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa in cui per la prima volta viene a sapere della sinistra General Oblation Board.

Queste Oscure Materie andrà in onda su BBC dal 3 novembre 2019. Su HBO dal 4 novembre.