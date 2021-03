Sequenze inedite nel nuovo trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale

Hulu ha rilasciato alcune ore fa il nuovo trailer relativo alla quarta stagione di The Handmaid’s Tale, la fortunata serie tv tratta dai romanzi di fantascienza firmati da Margaret Atwood.

In arrivo su Hulu dal 28 aprile (in Italia il 29 aprile su TimVision), i nuovi episodi della quarta stagione porteranno la protagonista June (Elizabeth Moss) in procinto di guidare la ribellione in un futuro distopico in cui il governo predominante è totalitario, militarizzato e misogino. Il nuovo trailer regala tante sequenze inedite rispetto al primo trailer che trovate a questo indirizzo.

THE HANDMAID’S TALE

PRODUZIONE: La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Lo showrunner è Bruce Miller. CAST: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, Sam Jaeger, Mckenna Grace.

TRAMA: Nella nuova stagione da 10 episodi, June (Elisabeth Moss) guida la ribellione contro Gilead, ma i rischi che corre la portano a dover affrontare nuove sfide inattese e pericolose. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccia di consumarla e distruggere anche i suoi rapporti più stretti

La quarta stagione arriverà su Hulu dal 28 aprile 2021. In Italia sarà esclusiva TimVision. La quinta stagione di The Handmaid’s Tale è stata confermata.