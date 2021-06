Il nuovo inquietante trailer di Candyman, l’horror con Yahya Abdul-Mateen II

Universal Pictures ha diffuso oggi il nuovo inquietante trailer di Candyman, l’horror di Nia DaCosta, con protagonista Yahya Abdul-Mateen II.

Rinviato lo scorso anno a causa dell’insorgere della pandemia da Covid-19, il cosiddetto sequel spirituale dell’horror Candyman torna finalmente protagonista della rete attraverso una campagna promozionale densa di terrore ed inquietudine. Il nuovo trailer, a tal proposito, rappresenta un nuovo importante passo in vista dell’uscita al cinema prevista per il 27 agosto.

CANDYMAN

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Nia DaCosta. In cabina di produzione – e sceneggiatura – Jordan Peele. CAST: Yahya Abdul-Mateen, Lakeith Stanfield, Teyonah Parris, Colman Domingo, Nathan Stewart-Jarrett. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa il 27 agosto 2021.

TRAMA: Per quanto possano ricordare, i residenti del quartiere di popolare Chicago Cabrini Green sono sempre stati terrorizzati dal passaparola di una storia spettrale su un killer sovrannaturale con un uncino al posto di una mano che può essere facilmente evocato da chi ha l’ardire di ripetere cinque volte il suo nome davanti a uno specchio. Ai nostri giorni, dieci anni dopo la demolizione dell’ultima Cabrini tower, l’artista visuale Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Watchmen, Us) e la sua ragazza, la direttrice di una galleria d’arte Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), si trasferiscono in un condominio di lusso del Cabrini, che nel frattempo si è gentrificato tanto da essere divenuto irriconoscibile e abitato da rampanti millennial.