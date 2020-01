Come da promessa, la Sony oggi ha diffuso in rete il nuovo trailer di Bloodshot, il cinecomic con Vin Diesel, tratto dai fumetti Valiant Entertainment.

Ricordiamo che abbiamo inserito il film nella speciale lista dei cinecomic più attesi del 2020, potete trovare la lista collegandovi a questo nostro indirizzo.

Bloodshot

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment.

CAST: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

TRAMA: Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 13 marzo 2020.

