Sequenze inedite nel nuovo trailer del biopic House of Gucci

Inaspettatamente questa sera MGM ha diffuso un nuovo trailer di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott incentrato sulla morte del noto stilista Maurizio Gucci.

Rispetto al precedente trailer, questo nuovo video presenta tante sequenze inedite e promette un quadro abbastanza inedito della vita… ed ovviamente dell’omicidio di uno degli artisti della moda più influenti di sempre. House of Gucci approderà nelle sale a partire dal prossimo mese di dicembre.

HOUSE OF GUCCI

PRODUZIONE: Le riprese di House of Gucci, film prodotto dalla MGM, hanno vissuto alcune ambientazioni italiane tra cui Roma, la Valle D’Aosta, Milano, Firenze e il Lago di Como. La regia è stata a cura di Ridley Scott. La sceneggiatura è stata adattata da uno script di Roberto Bentivegna, basato a sua volta sul libro di Sara Gay Forden intitolato “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“. Scott produce il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free. CAST: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane da dicembre 2021.

TRAMA: House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.