Un nuovo trailer da Bel-Air, reboot della serie con Will Smith

Peacock ha diffuso in queste ore un nuovo breve trailer da Bel-Air, il reboot della famosa serie tv “Il Principe di Bel-Air” che rese famoso nel mondo Will Smith.

Oramai conclamata la forte componente drammatica rispetto al progetto originale, il nuovo trailer sottolinea esattamente questa caratteristica, e lo fa mostrando l’avvenimento scatenante che porta il protagonista (Jabari Banks) a vivere in una lussuosa villa di Bel-Air con lo zio, invece che nelle pericolose strade di Philadelphia con la mamma.

La serie è ideata da Morgan Cooper e prodotta dallo stesso Will Smith, con Jada Pinkett, Westbroke Studios e Universal Television.

Nel cast oltre Jabari Banks (nei panni proprio di Will) troveremo Adrian Holmes (V Wars) come Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) come Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) come Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) come Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) come Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) come Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) come Jazz e Simone Joy Jones (The Chair) come Lisa.

Bel-Air sarà ambientata nel presente. Al centro della trama il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, tra conflitti, emozioni e problemi mai visti all’interno della celebre serie tv da è tratta. La messa in onda su Peacock dal 13 febbraio 2022.