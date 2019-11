Come da promessa, quest'oggi Sony Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Bad Boys for Life, terzo capitolo della nota saga action.

In attesa della versione italiana, in fondo al nostro articolo trovate il trailer in lingua originale.

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. A produrre il film ovviamente Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, e successivamente arrangiata da Joe Carnahan.

Nel cast Will Smith, Martin Lawrence,Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano, Jacob Scipio, Paola Nunez.

La release è stata fissata da Sony Pictures per il 17 gennaio 2020. Il 23 gennaio in Italia.