Ingaggiato un nuovo sceneggiatore per Now You See Me 3

Dopo anni dall'ultimo aggiornamento, lo sviluppo legato a Now You See Me 3 è tornato a fare rumore, e ancora una volta grazie all'ingaggio di uno sceneggiatore.

Nel corso del 2016 la Lionsgate aveva ingaggiato Neil Widener e Gavin James per dare vita ad una prima bozza, ma evidentemente per il fortunato franchise c'era bisogno di nuova verve. Da questa mattina è noto che Eric Warren Singer è stato ingaggiato per riadattare la sceneggiatura. Lo sceneggiatore è noto per aver firmato film quali American Hustle – L’apparenza inganna e Fire Squad – Incubo di fuoco, ma anche del futuro Top Gun: Maverick.

Attraverso la descrizione offerta da Collider, la nuova rivisitazione catturerà il divertimento, la magia e lo spirito del primo film, presentando nuovi personaggi e al contempo dando alle vecchie glorie la possibilità di tornare. A tal proposito, è sempre più probabile il ritorno del cast originale, anche solo per un piccolo cammeo, parliamo ovviamente di Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe e Lizzy Caplan.

Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.