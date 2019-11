Questa mattina - attraverso il solito Imp Awards - diamo uno sguardo al nuovo poster internazionale di Jumanji: The Next Level.

Così come accaduto per altre locandine già apparse in rete, il nuovo poster internazionale mette insieme il solito gruppo di eroi, ma questa volta alle prese con vette innevate, proprio a sottolineare i nuovi spettacolari luoghi presenti in Jumanji.

Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level è stato diretto da Jake Kasdan e sceneggiato dalla coppia Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Nel cast Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner.

Sinossi: In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Jumanji: The Next Level sarà distribuito negli USA dal 13 dicembre 2019, in Italia a partire dal 25 dicembre 2019.