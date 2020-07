Nuovo poster internazionale per The King's Man - Le origini

20th Century Studios ha rilasciato oggi - via Imp Awards - un nuovo poster internazionale di The King's Man - Le origini, il film diretto da Matthew Vaughn.

Così come per gli altri poster approdati fino ad oggi in rete (qui), anche in questo caso al centro dell'attenzione il gruppo di protagonisti guidati da Ralph Fiennes.

The King’s Man – Le Origini

PRODUZIONE : Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, e Angus More Gordon.

PRODUZIONE : Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, e Angus More Gordon.

CAST : Ralph Fiennes nei panni di T.E. Lawrence, Liam Neeson in quelli di Herbert Kitchener, Daniel Bruhl in quelli di Gelix Yusopov, Gemma Arterton in quelli di Mata Hari e Rhys Ifans in quelli di Grigori Rasputin. Oltre a loro, figurano anche Harris Dickinson nei panni di Conrad, Aaron Taylor-Johnson come Lee Unwin, Matthew Goode come Tristan e Stanley Tucci come Merlin.

TRAMA : La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King's Man – Le Origini è il racconto delle origini dell'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.

DISTRIBUZIONE: Dal 18 settembre 2020 nelle sale Usa. In Italia dal 17 settembre.

IL POSTER