Tutti insieme nel nuovo poster di I Croods 2 – Una Nuova Era

In attesa di vederlo al cinema, presumibilmente a Natale 2020, I Croods 2 – Una Nuova Era torna protagonista in rete con un nuovo poster.

Nell’artwork in questione, destinato al mercato transalpino, spazio per i tantissimi personaggi noti dal primo capitolo, ma anche uno sguardo alle new entries.

Potete scoprire i characters poster di I Croods 2 – Una Nuova Era con le voci italiane del film qui.

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA

PRODUZIONE : I Croods 2 è stato diretto da Joel Crawford (Trolls). Il primo capitolo ha raccolto nel Box Office 587.2 milioni di dollari.

: I Croods 2 è stato diretto da Joel Crawford (Trolls). Il primo capitolo ha raccolto nel Box Office 587.2 milioni di dollari. CAST VOCALE : Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.

: Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran. CAST VOCALE ITALIANO : Francesco Pannofino (Greg), Alice Pagani (Hip) e Leo Gassmann (Guy) sono Alessandro Gassmann (Filo), Virginia Raffaele (Speranza) e Benedetta Porcaroli (Aurora).

: Francesco Pannofino (Greg), Alice Pagani (Hip) e Leo Gassmann (Guy) sono Alessandro Gassmann (Filo), Virginia Raffaele (Speranza) e Benedetta Porcaroli (Aurora). TRAMA : In questa nuova avventura Grug (Francesco Pannofino), Hip (Alice Pagani) Guy (Leo Gassmann) insieme a Hugga, Tonco e Nonna partono alla ricerca di un posto più sicuro in cui vivere, un posto che possono chiamare ‘Casa’.Alla fine del lungo viaggio scoprono un luogo meraviglioso che sembra soddisfare tutti i loro desideri MA…. c’è solo un problema: è occupato da un’altra famiglia, I Superior! I Superior sono una moderna famiglia composta da Filo, il capofamiglia (Alessandro Gassmann), la mamma Speranza (Virginia Raffaele) e la figlia adolescente Aurora (Benedetta Porcaroli). I Superior, con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati e pieni di ortaggi freschi, sono due gradini sopra i Croods nella scala evolutiva. Dopo averli accolti in un primo momento con tutte le onorificenze, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.

: In questa nuova avventura Grug (Francesco Pannofino), Hip (Alice Pagani) Guy (Leo Gassmann) insieme a Hugga, Tonco e Nonna partono alla ricerca di un posto più sicuro in cui vivere, un posto che possono chiamare ‘Casa’.Alla fine del lungo viaggio scoprono un luogo meraviglioso che sembra soddisfare tutti i loro desideri MA…. c’è solo un problema: è occupato da un’altra famiglia, I Superior! I Superior sono una moderna famiglia composta da Filo, il capofamiglia (Alessandro Gassmann), la mamma Speranza (Virginia Raffaele) e la figlia adolescente Aurora (Benedetta Porcaroli). I Superior, con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati e pieni di ortaggi freschi, sono due gradini sopra i Croods nella scala evolutiva. Dopo averli accolti in un primo momento con tutte le onorificenze, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 25 novembre 2020. Da Natale nelle sale italiane.

IL POSTER