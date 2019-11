Dreamworks Animation ha diffuso oggi – via Imp Awards – un nuovo poster corale di Trolls World Tour, sequel del fortunato film d’animazione del 2016.

Trovate il poster in fondo al nostro articolo. Qui di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale del film:

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy (Anna Kendrick) unirà le forze con Branch (Justin Timberalake), in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.